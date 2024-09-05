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Колосков подвел итоги матча сборных России и Вьетнама

Колосков об игре с Вьетнамом: никаких сюрпризов, Россия показала хорошую игру

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Александр Вильф/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не удивился исходу товарищеского матча сборной России против Вьетнама. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Никаких сюрпризов, все ожидаемо. Разный уровень сборных, Россия показала хорошую игру, выиграла на классе и обошлась без травм. Также главный тренер проверил новых игроков — игра не бесполезная», — сказал Колосков.

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеской встрече со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вернул нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

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