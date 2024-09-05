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Вратарь сборной Вьетнама рассказал, с кем из россиян он хотел пообщаться

Вратарь сборной Вьетнама Данг заявил, что хотел бы пообщаться с Сафоновым

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AFLO/Global Look Press

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг заявил, что хотел бы пообщаться с российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, но встретиться с ним не получилось. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«С Сафоновым пообщаться не успел. Надо найти его, попросить футболку», — заявил Данг.

31-летний голкипер сборной Вьетнама родился в России и выступал за молодежные команды «Спартака» и «Динамо» с 2002 по 2010 год.

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеской встрече со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Ранее родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо».

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