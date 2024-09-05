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Министр спорта заявил, что Россия не перестает быть членом мировой спортивной семьи

Дегтярев: работаем с дружественными странами, но ни от кого и не отворачиваемся

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РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна не перестает быть членом мировой спортивной семьи. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не перестаем быть членами мировой спортивной семьи. Пока ведем работу с дружественными странами, но ни от кого и не отворачиваемся», — заявил Дегтярев.

Также министр спорта рассказал о соревнованиях, которые планируется организовать.

«Будем проводить юношеские российско-корейские игры в следующем году, также зимой состоятся четвертые российско-китайские игры. Филиппины, например, хотят приехать в Россию на соревнования по гимнастике. Наши старты вызывают большой интерес у иностранцев», — ответил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отобрал олимпийскую медаль у российской бегуньи.

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