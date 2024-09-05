Вратарь сборной Вьетнама поделился эмоциями от матча с Россией

Вратарь сборной Вьетнама с российскими корнями Данг Вам-Лам поделился впечатлениями от матча против сборной России. Он заявил, что ошибка испортила впечатление от матча. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я очень ждал сборную России. Ошибка испортила впечатление от праздника — неудачно мяч подскочил на кочке», — заявил Данг.

31-летний голкипер сборной Вьетнама родился в России и выступал за молодежные команды «Спартака» и «Динамо» с 2002 по 2010 год.

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеской встрече со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Ранее родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо».