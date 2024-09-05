Экс-тренер сборной России считает, что Вьетнам и Таиланд могут создать ей проблемы

Сборная России должна одержать победы над командами Вьетнама и Таиланда в товарищеских матчах, даже если столкнется в этих встречах с проблемами на поле. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший тренер российской национальной команды Александр Тарханов.

«Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы, но сборная России должна эти проблемы решить и победить. Без разницы, какой соперник, надо показывать хороший футбол и страсть. Мне без разницы, какой будет счет, надо показать хорошую игру», — сказал специалист.

Тарханов напомнил, что Россия не участвует в официальных турнирах, поэтому любой соперник для нее хорош. Он выразил согласие с позицией главного тренера российской сборной Валерием Карпиным, заявив, что игроки должны показать свой максимум.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что не стоит рассуждать о возможной усталости и травмах футболистов, поскольку в матчах за сборную они выполняют свою работу и должны показывать уровень. Также он призвал игроков не думать об агрессии соперников и не переживать о возможных повреждениях.

Матч между сборными Вьетнама и России проходит в настоящее время в Ханое. На момент написания новости счет в игре не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи. С Таиландом российские футболисты сыграют так же в Ханое 7 сентября.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее экс-игрок Попов заявил, что возможный гол Вьетнама не будет позором для сборной России.