Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить 1,9 млн рублей академии Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе организует платную открытую тренировку, после которой часть вырученных средств будет направлена на оплату долга семьи 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». Информация появилась на странице штаба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В открытой тренировке примут участие ученики Тутберидзе, в том числе Аделия Петросян, Софья Акатьева, Андрей Мозалев и спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Ранее Яна Рудковская оскорбила мать фигуристки Парсеговой.