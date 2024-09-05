«А люди говорили»: российская теннисистка о слухах про расставание Калинской и Синнера

Бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем Telegram-канале отреагировала на слухи, согласно которым ее соотечественница Анна Калинская и итальянский теннисист Янник Синнер расстались.

«Вопреки слухам о расставании Янника и Анны теннисистка вчера поддерживала своего парня на его матче против Дани Медведева. А люди говорили…Изначально сомневалась, что после таких трогательных фото на летнем отдыхе они могли так сразу расстаться», — написала она.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Синнер обыграл Даниила Медведева в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Ранее Синнер назвал секрет победы над Медведевым на US Open.