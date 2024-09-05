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Чемпионка мира Медведева призналась, что ходит к психологу

Фигуристка Медведева заявила, что иногда обращается за помощью к психологу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью на YouTube-шоу Ивана Абрамова призналась, что иногда обращается к психологу, если не может сама распутать комок, который получается, когда сферы ее жизни путаются между собой.

«Когда получается самой распутать этот комок, то мне нормально. Но бывает, когда комок не просто запутывается, а еще и затягивается. И если я слышу от себя «я не знаю, что делать дальше», я пишу психологу. Обычно мне хватает двух-трех сессий, чтобы этот комок полностью распутался. Такое происходит где-то раз в полгода», — заявила фигуристка.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

Ранее Медведева заявила, что обожает комментировать фигурное катание.

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