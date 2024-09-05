Игрок сборной России пообещал не ходить в «развратные заведения»

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев признался, что не любит ходить в увеселительные заведения — бары и ночные клубы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите. Я в целом сторонник такого отдыха — прогуляться, поесть и лечь спать», — заявил 19-летний полузащитник.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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