Ушедший из «Зенита» в ЦСКА игрок признался, что в шоке от Соболева

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой, который перешел в состав армейцев на правах свободного агента из петербургского «Зенита», признался, что оказался немного в шоке от перехода нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Честно — немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым», — заявил Круговой, вспомнив ситуацию с дракой между футболистами «Спартака» и «Зенита» в одном из матчей Кубка России.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака».