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«Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара»

Журналист Карпов: «Спартак» отказался от трансфера игрока «Краснодара» Кордобы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» отказался продолжать переговоры с «Краснодаром» по трансферу колумбийского футболиста Джона Кордобы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Согласно его информации, агент футболиста затребовал для игрока зарплату в размере €5 млн, что категорически не устроило московский клуб. Самая большая зарплата в «Спартаке» у Эсекьеля Барко — €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что клубы договорились между собой, сумма трансфера могла бы составить €16 млн.

18 июля 2021 года «Краснодар» сообщил о достижении предварительной договоренности с немецкой «Гертой» о переходе Кордобы, официально о трансфере было объявлено 23 июля. За игрока «Краснодар» заплатил €20 млн. Через два дня в гостевом матче первого тура против екатеринбургского «Урала» Кордоба дебютировал в Российской премьер-лиге и забил свой первый мяч в составе «быков».

Всего за «быков» Кордоба провел 91 матч, забил 46 мячей и отдал 22 голевые передачи. В нынешнем сезоне он вышел на поле в шести матчах, записал на свой счет один гол и две результативные передачи. В матче седьмого тура национального первенства против московского «Локомотива» (3:0) он получил красную карточку, поскольку дважды был предупрежден желтыми.

Ранее воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА.

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