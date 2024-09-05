В клубе ОАЭ раскрыли детали о подписании Промеса

Клуб второй лиги ОАЭ «Дубай Юнайтед» подписал предварительный контракт с бывшим нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, официальное объявление будет сделано позднее. Об этом Sport24 сообщили в клубе.

«Официальное объявление зависит не от нас, а от регламентов Федерации футбола ОАЭ — документы о регистрации Квинси находятся у них, мы ждем. На данный момент Квинси не тренируется с командой, но уже успешно прошел медицинское обследование. На этом пока все, ждем официального релиза», — заявили в клубе.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Промес показал свою тренировку.