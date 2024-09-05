Участница Олимпиады-2024 скончалась после нападения бойфренда

Угандийская бегунья Ребекка Чептеги, которая принимала участие в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, скончалась после нападения ее бойфренда. Об этом сообщает аккаунт Федерации легкой атлетики Уганды в социальной сети Х.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептеги, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — указано в сообщении.

1 сентября партнер спортсменки напала на нее в их доме, расположенном на западе Кении. Он облил ее бензином и поджег, в результате чего пострадали оба. Произошедшее увидели соседи, они вызвали спасательные службы, в результате чего и Чептеги, и ее бойфренд были отправлены в больницу. Дети пары в этот момент находились в церкви.

Врачи констатировали, что Чептеги получила 75 процентов ожогов тела. Спортсменка, которой было 33 года, провела несколько дней в критическом состоянии, после чего скончалась.

Чептеги на Олимпиаде в Париже заняла 44-е место в марафоне. В 2023 году она стала серебряной медалисткой марафона в итальянской Флоренции.

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