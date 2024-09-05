Синнер раскрыл, с какими чувствами он играет после допингового скандала

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем России Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) раскрыл, с какими чувствами выступает после допингового скандала. Его слова приводит The Tennis Letter в социальной сети X.

«Да, очевидно, вначале была немного сложная ситуация, но, знаете, день за днем ​​все шло к лучшему. Так что да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — заявил Синнер.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Синнер назвал секрет победы над Медведевым на US Open.