Романцев назвал тренера «Спартака» Станковича настоящим мужиком

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев похвалил наставника московского клуба Деяна Станковича, отметив, что тот точно знает, как поступить в той или иной ситуации, а также готов к любым событиям, которые могут развернуться на поле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!» — заявил Романцев.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» подпишет футболиста из Португалии.