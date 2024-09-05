Экс-капитан «Спартака» Глушаков: я три раза отказывал «Зениту», а Соболев перешел

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что не был удивлен переходу российского нападающего Александра Соболева из состава красно-белых в петербургский «Зенит». Его слова приводит газета «Известия».

«Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», — заявил Глушаков.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака».