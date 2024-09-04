ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за финансовых проблем

Московский ЦСКА был вынужден завершить трансферную кампанию из-за дефицита бюджета. Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема — у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги ― в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», — указал источник.

31 августа ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Голы в этой встрече забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й минуте. Армейцы на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сыграют против «Зенита» в восьмом туре чемпионата России 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 13 очков в семи стартовых турах и занимают пятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее появилась информация, что лидер «Краснодара» перейдет в «Спартак».