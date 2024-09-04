Названы претенденты на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году.

В список претендентов на приз лучшему футболисту года попали Беллингем, Диаш, Фоден, Вальверде, Мартинес, Холанд, Уильямс, Джака, Довбик, Кроос, Винисиус, Ольмо, Вирц, Эдегор, Хуммельс, Родри, Кейн, Райс, Витинья, Палмер, Карвахаль, Ямаль, Сака, Чалханоглу, Салиба, Мбаппе, Мартинес, Лукман, Рюдигер, Гримальдо.

В список не были включены нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси и форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Церемония вручения премии состоится 28 октября.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

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