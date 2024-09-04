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Фигуристку Щербакову приглашали тренировать иностранные сборные

Олимпийская чемпионка Щербакова призналась, что не готова быть тренером

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что пока не готова посвящать себя тренерской работе. Ее слова приводит ТАСС.

«Была ли мысль стать тренером? Было много предложений — у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере», — призналась фигуристка.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее Щербакова высказалась о потенциальном возвращении на лед.

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