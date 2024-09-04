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Назван ключевой игрок «Спартака»

Экс-футболист Бушманов назвал Срджана Бабича ключевым защитником «Спартака»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник московских «Спартака», «Динамо» и сборной России Евгений Бушманов назвал сербского центрального защитника Срджана Бабича ключевым игроком обороны «Спартака». Слова Бушманова приводит Legalbet.

«Наверное, без Бабича нельзя представить оборону «Спартака». Я думаю, что это ведущий защитник в команде», — сказал Бушманов.

Бывший футболист подчеркнул, что 28-летний серб надежно действует в обороне и благодаря этому вселяет уверенность в других игроков «Спартака».

«Он управляет, руководит, подсказывает», — сказал Бушманов.

В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас.

Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года.

Ранее соперников сборной России сочли недостойными обсуждения.

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