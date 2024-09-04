Овечкин улетел в США

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улетел из России в США для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Овечкин провел все летнее межсезонье в России.

Новый сезон НХЛ стартует ровно через месяц — 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в России оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.