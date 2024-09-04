Воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха одобрил решение 26-летнего крайнего защитника Данила Кругового перейти из стана сине-бело-голубых в армейский клуб. Слова Хомухи приводит Legalbet.

«Круговой принял правильное решение, перейдя из «Зенита» в ЦСКА. Здесь он игрок основного состава, который регулярно получает игровую практику», — сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Хомуха подчеркнул, что в сезоне-2023/24 на левом фланге обороны красно-синих играли футболисты, которые не являлись профильными фланговыми защитниками. С приходом Кругового эта проблема была решена.

«Сейчас Круговой застолбил за собой место на левой бровке», — сказал Хомуха.

26-летний защитник ранее выступал за молодежные команды «Зенита» и главную команду сине-бело-голубых, однако летом 2024 года присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Круговой принял участие в девяти матчах в составе армейцев, записал на свой счет один гол и два результативных паса.

Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

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