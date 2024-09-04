«Она симпатичная»: Жулин предрек Валиевой успешную карьеру на телевидении

Российский тренер Александр Жулин заявил, что у фигуристки Камилы Валиевой может сложиться успешная карьера на телевидении. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У Камилы может все получиться. Все для такой работы у нее есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная. Если она подучится и сможет раскрепоститься, то все будет отлично. Талантливый человек талантлив во всем», — заявил Жулин.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее был назван вуз, в который поступила Валиева.