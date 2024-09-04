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17-летняя Андреева высказалась о быстром вылете с US Open

17-летняя Андреева кратко оценила свое выступление на US Open

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Susan Mullane/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кратко подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США (US Open), отметив, что ей понравилось выступать в паре с Анастасией Павлюченковой.

«Не лучший результат в одиночном разряде в этот раз, но было здорово поиграть в паре с Анастасией Павлюченковой. Вернусь сильнее в следующий раз», — написала она.

В третьем круге российский дуэт проиграл китаянке Чжан Шуай и француженке Кристине Младенович — 2:6, 4:6.

В первом туре Андреева обыграла Марию Осорио-Серрано из Колумбии. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6. Теннисистка проиграла во втором раунде турнира 20-летней представительнице США Эшлин Крюгер. Встреча, которая продлилась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее Александр Зверев проиграл на US Open.

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