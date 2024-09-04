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Медийный клуб «Амкал» вышел в следующий раунд Кубка России

«Амкал» победил «Космос» и вышел в четвертый раунд Кубка России

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Телеграм-канал журналиста Севастьяна Терлецкого

Медийный клуб «Амкал» обыграл «Космос» из Долгопрудного на стадии 1/64 финала (третий раунд) Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе в Долгопрудном, завершилась со счетом 2:1. Дубль в составе «Амкала» оформил Максим Пичугин. Он дважды отличился с пенальти — на 37-й и 66-й минутах поединка. Единственный гол в составе «Космоса» оформил Кирилл Помешкин на 49-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. В четвертом раунде Пути регионов медийный клуб сразится с клубом из Первой лиги.

«Амкал» — единственный оставшийся медийный клуб в Кубке России. 21 августа медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1. В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте. 22 числа дзержинский «Химик» одержал победу над московским медийным клубом Broke Boys в рамках 1/128 финала Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Химик» в Дзержинске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Алексей Сергиенко на 9-й минуте игры.

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