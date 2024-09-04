Карпин заявил, что сказал Сафонову только одно слово

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что пока ему не удалось пообщаться с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в расположении национальной команды, передает «Чемпионат».

«Удалось поближе пообщаться с Сафоновым? Пока еще нет. Только «бонжур» сказал ему» , — сказал Карпин.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Команда проведет предстоящие игры во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

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