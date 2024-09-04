Сафонов оценил свою адаптацию в «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил свою адаптацию в парижском клубе и заявил, что она будет завершена полностью, когда он начнет свободно разговаривать на французском языке. Его слова приводит пресс-служба сборной России.

«Ну, я думаю, что я уже хорошо адаптировался, в плане того, что комфортно себя чувствую. Знаю многое, знаю все, что мне нужно, допустим, если что случается, я знаю, что мне нужно делать, нет такого ступора какого-то. Поэтому я думаю, что большая часть адаптации прошла», — заявил он.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Команда проведет предстоящие игры во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее бывшая жена Сафонова призвала футболиста увидеться с ребенком.