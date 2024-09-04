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Соболев: по переходу в «Зенит» я ни с кем не советовался

Соболев о переходе в «Зенит»: решение мое и семьи

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ФК «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что лично он и его семья приняли решение о переходе в петербургский «Зенит», передает «Матч ТВ».

«Конечно, Георгий Джикия – мой близкий друг, он знал всю ситуацию. Но советов по карьере мы друг другу не даем. Решение лично мое и моей семьи», — сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка 10 млн евро, после того как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Евгений Ловчев оценил переход Соболева в «Зенит».

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