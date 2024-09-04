Карпин рассказал о страхе из-за сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не может оценить конкурентоспособность национальной команды в случае потенциального возвращения на международную арену, а также заявил о страхе, что бан с российского футбола не снимут еще десять лет. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет. Играли со сборной Сербии, понятно, что у них было удаление. Играли со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там мы выглядели конкурентоспособными. Очень боюсь, [что нас не вернут еще десять лет]», — заявил Карпин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Карпин назвал цель в матче со сборной Вьетнама.