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Сафонов рассказал, по какой еде скучает во Франции

Голкипер «ПСЖ» Сафонов о жизни во Франции: без борща тяжеловато

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PSG

Голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что во Франции не сильно скучает по русской кухне, однако ему не хватает борща. Его слова приводит пресс-служба сборной России.

«Ну, я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем, потому что борщ — мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Но так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился», — заявил Сафонов.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Команда проведет предстоящие игры во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее бывшая жена Сафонова призвала футболиста увидеться с ребенком.

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Футбол. Чемпионат Франции
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