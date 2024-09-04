Сафонов рассказал, по какой еде скучает во Франции

Голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что во Франции не сильно скучает по русской кухне, однако ему не хватает борща. Его слова приводит пресс-служба сборной России.

«Ну, я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем, потому что борщ — мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Но так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился», — заявил Сафонов.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Команда проведет предстоящие игры во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее бывшая жена Сафонова призвала футболиста увидеться с ребенком.