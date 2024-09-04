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Экс-футболист «Спартака» назвал Станковича грамотным тренером

Экс-футболист «Спартака» Гладилин: Станкович правильно навел микроклимат в клубе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович установил в клубе правильный микроклимат.

«Сложно сказать, как перерыв в чемпионате России скажется на «Спартаке». Станкович правильно навел микроклимат в команде. Футболисты понимают, что у каждого есть шанс попасть в основу. У «Спартака» 20 с лишним человек, они все претендуют на место в старте. Станкович знает, как сделать так, чтобы каждый футболист готовился к каждой игре и был в максимальной форме», — сказал Гладилин.

После семи туров петербургский «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

В последний раз в чемпионате России «Спартак» проигрывал в первом туре. Тогда красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.

Ранее бывший футболист сравнил составы «Зенита» и «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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