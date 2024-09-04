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Гладилин заявил, что в РПЛ могут переходить игроки из ведущих клубов Европы

Экс-футболист Гладилин: в РПЛ есть команды, куда могут перейти звездные игроки

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Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию итальянского журналиста Николы Скиры, который утверждает, что футболистом туринского «Ювентуса» Филипом Костичем интересовался клуб из России, но серб отказался от трансфера.

«Стоит ли сейчас ждать звездных футболистов в чемпионате России? Ну а почему нет?! В ведущих командах РПЛ хорошие условия. Рано или поздно вся неразбериха закончится, мы будем играть в еврокубках. Почему бы не перейти в ведущие клубы России, которые могут платить хорошие деньги. Это реально», — сказал Гладилин.

Костич является игроком «Ювентуса» с 2022 года. В составе итальянского клуба он выиграл Кубок Италии сезона-2023/24.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее воспитанник московского ЦСКА сравнил чемпионаты России и Вьетнама.

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