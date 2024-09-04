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Деменко о сорвавшимся трансфере Костича в РПЛ: его могут завлекать только хорошие деньги

Экс-футболист Деменко заявил, что звездные иностранцы едут в РПЛ из-за денег

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Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал «Газете.Ru» информацию итальянского журналиста Николы Скиры о том, что футболистом туринского «Ювентуса» Филипом Костичем интересовался один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но серб отказался от перехода.

«Сейчас тяжело понять, с какой целью игроки такого уровня могут перейти в чемпионат России. Его могут завлекать только хорошие деньги. Здесь может играть роль только финансовая сторона вопроса», — сказал Деменко.

Костич является игроком «Ювентуса» с 2023 года. В составе итальянского клуба он выиграл Кубок Италии сезона-2023/24.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в московском ЦСКА рассказали о планирующихся трансферах.

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