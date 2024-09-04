Кержаков рассказал, что будет делать после ухода из «Кайрата»

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне тренер Александр Кержаков прокомментировал свою отставку из казахстанского «Кайрата», лидирующего в своем национальном чемпионате, заявив, что пока не думает о дальнейших карьерных вариантах.

«Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать. Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», — приводит слова специалиста ODDS.ru.

Ранее появилась информация, что Кержаков решил покинуть «Кайрат» из-за ряда «недопустимых» высказываний в свой адрес со стороны президента клуба Кайрата Боранбаева. По информации инсайдера Ивана Карпова, Боранбаев оскорбил российского тренера в раздевалке после поражения в принципиальном матче от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул «Астаны», причем слова в адрес Кержакова были сказаны в присутствии всей команды, тренерского штаба и персонала «Кайрата». Российский тренер возглавил клуб перед началом нового сезона и успел проработать всего три месяца.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что не знает уровень соперников сборной России.