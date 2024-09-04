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Футболист «Амкала» заявил о необходимости перестройки в «2DROTS»

Медийный футболист Маврин: «2DROTS» нужна перестройка, но это нормально

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Телеграм-канал «2DROTS»

Полузащитник и один из лидеров медийного футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, почему другому медийному гранду «2DROTS» не удалось повторить свое достижение прошлого сезона и добраться даже до третьего раунда Пути регионов Кубка России.

«По «Дротам», в целом уже состояние команды как будто нету легкости какой-то. То есть они пришли к тому периоду своего существования, когда нужны какие-то моменты перестроечные. Это нормальная история, «Амкал» это проходил. В этом нет ничего страшного. Так что время есть, бюджет у них есть, люди у них тоже есть. Посмотрим, что из этого выйдет», — считает Маврин.

Год назад «2DROTS» установил на данный момент лучшее достижение для выступления медийных команд в Кубке России, пройдя три раунда и сыграв в четвертом с на тот момент клубом Первой лиги «Химками». В нынешнем розыгрыше команда Дмитрия Кузнецова вылетела уже во втором матче против костромского «Спартака» (0:1). До третьего раунда добрался в этом году только «Амкал», который 4 сентября сразится с выступающим во Второй лиге Б «Космосом» из Долгопрудного.

Ранее сообщалось о том, что Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».

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