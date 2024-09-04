Бывший футболист сборной России рассказал о значимости игр с Вьетнамом и Таиландом

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы Российской премьер-лиги и проведший два матча за национальную команду страны, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России в Восточной Азии.

«Это сборная нашей страны. Какой бы ни был соперник, уверен, наши все равно будут хорошо и ярко играть. Да, сегодня соперники такие, но Валерию Георгиевичу выпал такой момент, когда сами футболисты показывают уровень в чемпионате России. Тот же Глушенков, который по ряду причин имел разногласия с главным тренером, но он доказывает все игрой. Тот же Батраков блещет в «Локомотиве» сейчас. Какие бы соперники ни были, ребята должны выходить и отдаваться этим играм. Карпин любит дисциплину и порядок, надеюсь, они будут помогать российским футболистам в сборной и дальше», — подчеркнул Деменко.

Сборная России проведет два матча во Вьетнаме. 5 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с хозяевами, а 7 сентября сразятся с национальной командой Таиланда.

Ранее вратарь сборной Вьетнама рассказал о задевших его соотечественников словах Валерия Карпина.