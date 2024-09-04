Умер отец прославленного хоккеиста Фетисова

Отец прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова Александр скончался на 92-м году. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — говорится в заявлении.

В команде выразили соболезнования всем родным и близким Александра Фетисова.

В активе Вячеслава Фетисова два золота Олимпийских игр, множество побед на чемпионатах Европы и мира, а также большое количество государственных наград.

4 сентября также ушел из жизни отец легендарных хоккеистов Буре Владимир.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида», — заявили близкие к Буре-старшему люди.

Известно, что несколькими неделями ранее Владимир Буре был госпитализирован из-за болей в сердце.

Ранее умер бывший тренер теннисистов Роджера Федерера и Марата Сафина.