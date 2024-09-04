Гаджиев: акклиматизация будет влиять на сборную в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что акклиматизация может повлиять на игру сборной России в матчах с Вьетнамом и Таиландом.

«Акклиматизация может повлиять на игру сборной. Но разница в четыре часа с Ханоем не является такой серьезной. Я помню, было тяжело, когда мы летали за океан, в Сеуле первые дни было тяжело. Тяжело, когда летишь в Хабаровск. Наверняка, россияне не будут даже часы переводить, а будут жить по московскому времени. Так будет проще. Но акклиматизация будет влиять на сборную. На состояние игроков больше всего влияют часовые пояса и жара», — сказал Гаджиев.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что не знает уровень соперников сборной России.