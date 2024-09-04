Гаджиев: Россия должна в матчах с Таиландом и Вьетнамом иметь преимущество

Российский тренер Гаджи Гаджиев заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сборная России должна одержать победы в товарищеских матчах с Вьетнамом и Таиландом.

«Сложно прогнозировать результаты матчей, несмотря на то, что соперники находятся в третьем футбольном эшелоне. Футбол развивается во всем мире. Мы видели матчи сборной России с Узбекистаном, Таджикистаном, другими странами, которые не являются представителями эталонного футбольного игры. Но во всех матчах было сложно. Понятно, что информации о Вьетнаме и Таиланде у многих нет. Россия должна в матчах с Таиландом и Вьетнамом иметь преимущество, оказывать давление, но футбол отличается тем, что здесь проще нивелировать мастерство в классе. Это происходит за счет насыщения территории рядом со своей штрафной. Будут непростые игры, но наша команда выиграет обе встречи», — сказал Гаджиев.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее вратарь сборной Вьетнама рассказал о задевших его соотечественников словах Валерия Карпина.