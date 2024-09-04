Россиянка объяснила непопадание в финал на Паралимпиаде

Участница Паралимпийских игр 2024 Зоя Щурова объснила непопадание в финал на дистанции 50 метров брассом. Слова спортсменки передает «Матч ТВ».

«Не готова была плыть брассом, не готовила его. Самое главное — 50 метров спина. Получила удовольствие», — заявила Щурова.

4 сентября россиянка, выступающая в классе SB3, заняла девятое место на дистанции 50 метров брассом. Ранее Щурова смогла завоевать серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее россиянка заявила о намерении побить мировой рекорд на Паралимпиаде.