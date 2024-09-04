В Минспорта считают, что смена российскими атлетами гражданства вызывает вопросы

Министр спорт России Михаил Дегтярев выразил мнение, что смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает у многих вопросы. Его слова приводит ТАСС.

«Несправедливо, что на спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом, ополчились. А те, кто меняет спортивное гражданство, вызывают вопросы. Уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», — сказал Дегтярев.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Мария Захарова назвала подвигом выступление россиян на Паралимпиаде-2024.