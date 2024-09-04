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Агент оценил возможность перехода футболиста Глебова в «Спартак»

Гурцкая о возможном трансфере Глебова в «Спартак»: удивлюсь, если это случится

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Глеб Чернявский/YouTube

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что не особо верит в трансфер полузащитника «Ростова» Даниила Глебова в московский «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я удивлюсь, если трансфер случится — «Ростов» останется без ключевого игрока. Нахождение команды в десятке дает им хороший доход от области, которая их финансирует», — заявил Гурцкая.

24-летний Глебов выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне-2023/24 игрок принял участие в 39 матчах «Ростова», в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.

Контракт Глебова с «Ростовом» действует до лета 2028 года. Он выступает за команду с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста составляет €8 млн.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» обыграл «Факел» со счетом 4:1. После этой победы коллектив поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов.

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.

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