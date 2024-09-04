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Александр Зверев проиграл на US Open

Четвертая ракетка мира Зверев не смог пробиться в полуфинал US Open

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IMAGO/Paul Zimmer/IMAGO/Paul Zimmer via Reuters Co

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. В четвертьфинале он проиграл американцу Тейлору Фрицу, занимающему 12-е место в рейтинге, со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Отмечается, что матч длился 3 часа и 26 минут.

Зверев стал третьим представителем первой четверки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), покинувшим US Open до полуфинала.

Еще выбыли серб Новак Джокович (2) и действующий чемпион испанец Карлос Алькарас (3). В турнире продолжает борьбу первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1), который в четвертьфинале встретится с россиянином Даниилом Медведевым (5). Российский теннисист уже выигрывал Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Также в текущем US Open Тейлор Фриц теперь будет бороться за выход в финал последнего турнира Большого шлема сезона с победителем матча между болгарином Григором Димитровым (9) и американцем Фрэнсисом Тиафо (20).

Ранее матч Медведева на US Open прервали из-за пожарной тревоги.

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