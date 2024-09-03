В ЦСКА оценили старт сезона в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил старт команды в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Стартом сезона довольны, но могло быть и лучше. Где-то мы потеряли очки, не совсем исходя из логики игры. Например, в матче с «Локомотивом». Предстоит большая работа», — сказал Бабаев.

31 августа ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й минуте. Армейцы на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сыграют против «Зенита» в восьмом туре РПЛ 14 сентября.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 13 очков в семи стартовых турах и занимают пятое место в Российской премьер-лиге.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.