Российская пловчиха поделилась эмоциями после мирового рекорда на Паралимпиаде

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко заявила, что стала чувствовать себя спокойнее после того, как она выиграла золотую медаль с мировым рекордом на Паралимпиаде-2024. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Это дистанция одна из основных. Отлегло, потому что получилось. Больше всего заходит брасс — я буду плыть им 100 метров», — заявила Лукьяненко.

22-летняя спортсменка стала чемпионкой Паралимпийских игр — 2024 на дистанции 200 метров комплексом в классе SM11, установив мировой рекорд.

Спортсменка показала результат 2:37.77 и обновила свое же мировое достижение. Второй стала китаянка Ма Цзя (2:38.70), бронза досталась ее соотечественнице Ливэнь Цай (2:41.83).

Лукьяненко завоевала три медали на этих Играх — ранее она выиграла две бронзовые награды на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

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