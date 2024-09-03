Россиянка выиграла золото Паралимпиады в плавании с мировым рекордом

Россиянка Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр — 2024 на дистанции 200 метров комплексом в классе SM11, установив мировой рекорд.

Спортсменка показала результат 2:37.77 и обновила свое же мировое достижение. Второй стала китаянка Ма Цзя (2:38.70), бронза досталась ее соотечественнице Ливэнь Цай (2:41.83).

22‑летняя Лукьяненко завоевала три медали на этих Играх — ранее она выиграла две бронзовые награды на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.