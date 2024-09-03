Бывшая жена Сафонова призвала футболиста увидеться с ребенком

Бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек призвала футболиста увидеться с ребенком. Слова экс-супруги приводит «Спорт-Экспресс».

«Договаривались, что он будет называть время, когда захочет увидеться с ребенком, но этого не было ни разу. Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле? Назови дату и время!» — заявила Казачек.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга футболиста игнорирует попытки голкипера увидеться с дочерью.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.

Ранее стало известно, приедет ли Сафонов в сборную России из «ПСЖ».