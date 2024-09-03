Агент оценил потенциального новичка «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал о сильных сторонах португальского защитника Рикарду Мангаша, который может перейти в московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У Мангаша большой потенциал — он может сыграть на трех позициях: вингер, полузащитник, левый защитник. Пока нет оснований утверждать, что у него получится в «Спартаке». но он играл в хорошем клубе, несмотря на то, что ему всего 26 лет», — заявил Барбоза.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с португальской «Виторией Гимарайнш» о переходе защитника. Красно-белые заплатят за трансфер футболиста €2 млн.

Португалец выступает за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

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