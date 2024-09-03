Экс-футболист считает, что «Зенит» переплатил за Соболева

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что санкт-петербуржцы купили нападающего красно-белых Александра Соболева по завышенной цене, так как в результате конфликта игрока с московским клубом цена на него должна была упасть.

«После того, что произошло у Соболева в «Спартаке», думаю, что цена на него сбилась. Если бы «Спартак» не хотел его продавать – это один вопрос. А когда внутри уход Соболева уже стал состоявшимся, ситуация стала иной. Пусть сначала сделку завершить не получалось, там и агентские дела какие-то были. Но в итоге через два месяца все произошло», — считает Деменко.

Александр Соболев летом выразил желание перейти в «Зенит», чтобы выигрывать титулы, а после первого тура Российской премьер-лиги был отстранен главным тренером красно-белых Деяном Станковичем от работы с командой и не играл на протяжении всего времени, пока переговоры между клубами, то затухавшие, то возобновлявшиеся, не привели к продаже форварда в «Зенит» за €10 млн.

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