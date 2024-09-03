Эксперт оценил перспективы Ташуева в «Ахмате»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что новый главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сможет выправить турнирное положение команды и оставить ее в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Команда находится в опасной зоне, но Ташуев в «Ахмате» работал хорошо. Он хорошо знает традиции и игроков, не нужно будет время на адаптацию. Его задача сейчас — поставить игру и сохранить команду в РПЛ. Уверен, у него получится», — заявил Гладилин.

65‑летний Ташуев уже тренировал грозненцев — с сентября 2022 года по август 2023‑го.

1 сентября стало известно, что пост главного тренера команды из Грозного покинул Магомед Адиев.

Адиев возглавил грозненский клуб в апреле 2024 года и начал совмещать посты — также он тренировал национальную команду Казахстана. По итогам сезона 2023/24 «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым была выполнена задача сохранения места в чемпионате России, поставленная руководством «Ахмата». 31 мая 2024 года Адиев объявил об уходе из сборной Казахстана по семейным причинам.

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